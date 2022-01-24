Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, endüstri bölgelerinin büyük ölçekli ve bütünleşmiş yatırımlar için daha işlevsel hale getirilmesine yönelik mevzuat değişiklikleri değerlendirildi.

Yeni endüstri bölgelerinin kurulmasının önünü açacak değişiklikle, yatırımcılara yer tahsisi yapılması ve mevzuatta aranan şartları yerine getiren yatırımcılara kısa sürede faaliyet izninin verilmesi öngörülüyor.

Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Genel Başkan yardımcıları Vedat Demiröz ve Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.