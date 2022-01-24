Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 14:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TRT'nin işgali davasında mütalaa verildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
TRT'nin işgali davasında mütalaa verildi. 30 sanık hakkında 'anayasayı ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 7 sanık hakkında ise 'anayasayı ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan 20 yıla kadar hapis istendi.
Fethullahçı Terör Örgütünce (FETÖ) gerçekleştirilen darbe girişiminde, TRT'nin İstanbul Ulus'taki binası ile Digitürk hedef alınmıştı. Yargıtay, karara bağlanan davayı 39 sanık yönünden bozdu.
İstanbul 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada savcı mütalaasını açıkladı.
30 sanığın "Anayasayı ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
7 sanık hakkında yardım suçundan 20'şer yıla kadar hapis cezası, 2 sağının ise beraati talep edildi.
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