Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 14:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti MYK toplantısı yapıldı
[Fotoğraf: AA]
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda, ekonomi başta olmak üzere iç ve dış gelişmeler ele alındı.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 2 saat 45 dakika sürdü.
Toplantının iç gündem başlığında ilk sırada ekonomi yer aldı.
Terörle mücadele operasyonları, son siyasi gelişmeler ve Meclis çalışmaları da MYK gündemindeki diğer başlıklar oldu.
Ukrayna-Rusya gerilimi
Dış politika başlında ise Ukrayna-Rusya gerilimi kapsamlı bir şekilde ele alındı.
Türkiye'nin gerilimin azaltılması için şu ana kadar attığı adımlar ve bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritası değerlendirildi.
Salgınla mücadele
Koronavirüs vaka sayıları ve salgınla mücadelede gelinen nokta da toplantının gündeme gelen başlıklar arasında.
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