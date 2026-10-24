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Gündem
TRT Haber 24.10.2026 09:09

Dışişleri Bakanı Fidan, Yemen Dışişleri Bakanı Al-Zuba ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Yemen Dışişleri Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba ile İstanbul'da görüşecek.

Dışişleri Bakanı Fidan, Yemen Dışişleri Bakanı Al-Zuba ile görüşecek

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre 24 Temmuz'da Dışişleri Bakanı olarak atanan Yemen Dışişleri Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba, Körfez ülkelerine düzenlediği ziyaretlerinin ardından ilk ikili yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Fidan ile Yemen Dışişleri Bakanı Al-Zuba bugün İstanbul'da bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın Yemenli mevkidaşıyla görüşmesinde, Türkiye’nin, Yemen’in toprak bütünlüğü ve ulusal birliğinin muhafazası ile uluslararası alanda tanınan Yemen Meşru Hükümeti’ne desteğini
yinelemesi; Yemen’deki ihtilafın siyasi diyalog yoluyla kalıcı bir çözüme kavuşturulmasının temenni edildiğini belirtmesi bekleniyor.

Görüşmede, Husilerin sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu vurgulaması beklenen Bakan Fidan'ın, Yemen’deki mevcut tırmanmanın bölgedeki istikrarsızlığın daha da derinleşmesine neden olduğunu ifade etmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın ayrıca Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında güvenliğin ve seyrüsefer
serbestisinin bir an evvel yeniden tesis edilmesinin önemine işaret etmesi bekleniyor.
 

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