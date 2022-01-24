Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli sözler sarf eden gazeteci Sedef Kabaş'a tepkiler sürüyor.

AK Parti de konuyu yargıya taşıdı. Tutuklu Kabaş hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulunuldu.

"Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek gözü dönmüşlüktür"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, tepkisini, "Bu ülkeye hizmet etmekten başka derdi ve tasası olmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmek kimsenin haddi değildir" ifadeleriyle dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmenin hadsizlik olduğunu belirten AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, "Milletin temsil edildiği Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek gözü dönmüşlüktür, hadsizliktir, zavallılıktır. Hiçbir aklı selim sahibi, hakareti ifade özgürlüğü olarak nitelendiremez" dedi.

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altunsoy ise basın ilke ve ahlakına saygı duymayan Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretlerini asla kabul etmediklerini söyledi.

Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında da suç duyurusunda bulunuldu

Tepkiler sadece Sedef Kabaş'a yönelik değildi.

Kabaş ile aynı televizyon programında yer alan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında da suç duyurusu dilekçesi verildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

"Ne hazindir ki necip milletimizin değerlerini bir türlü anlayamayan bazı siyasiler de bu ahlaksız vakaya karşı sessiz kalarak adeta bu sürecin bir parçası gibi davranma pozisyonunu seçmişlerdir."

AK Parti teşkilatından destek

AK Parti Genel Merkezi'nin açıklamasını il başkanları okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mesajı verildi.

AK Parti Niğde İl Başkanı Ömer Kılıç ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Siz saldırdıkça biz liderimizi daha çok seviyoruz, ona daha sıkı sarılıyoruz. Siz saldırdıkça, büyük Türkiye'nin büyük liderinin açtığı yolda devam eden yürüyüşümüzü daha kararlı sürdürüyoruz."

