Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedef Kabaş'ın bir televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili inceleme başlattı. Başsavcılık, inceleme sonucunda Kabaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma açtı.

Kabaş'ın konuşmayı yaptığı kanal merkezinin Sarıyer'de olduğu belirlendi.

Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı devraldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı incelemenin ardından Kabaş hakkında gözaltı kararı aldı. Kabaş, Üsküdar'da kaldığı otelde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kabaş, savcılığa sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kabaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Kabaş, tutuklandı.