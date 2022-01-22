Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 12:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Avaşin'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ortak çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ortak çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'e hava harekatı düzenlendi.
Operasyonda, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Avaşin'de tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." denildi.
Sıradaki Haber
Türkiye'de volkanik araştırmalar aralıksız sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz