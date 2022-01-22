İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelindeki uygulamada 11 bin 562 karma ekip olmak üzere 45 bin 479 personel görev aldı.

267 dedektör köpeğin de katıldığı uygulamalarda aranan 986 kişi yakalanırken, 49 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, 111 kişiye idari ve 59 kişiye de adli olmak üzere 170 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

Uygulamada, 85 bin 230 araç kontrol edildi. 3 bin 407 araca idari para cezası uygulandı. 375 araç trafikten men edilirken, aranan 5 araç da yakalandı.

Ülke genelindeki uygulamalarda 18 bin 802 işyeri denetlendi. Denetlemeler sonucunda 77 işyerine idari para cezası uygulandı.

Aramalarda, 28 adet ruhsatsız tabanca, 55 adet av tüfeği, 12 adet kesici/delici alet, 11 adet kurusıkı tabanca ile muhtelif miktarda uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi.