Karayolları Genel Müdürlüğünden (KGM) yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ile mücadele edilen ve kapanan yolların son durumu paylaşıldı.

Karla mücadelenin aralıksız sürdüğü belirtilen açıklamada, bugün saat 09.00 itibarıyla güncel şu bilgiler paylaşıldı;

"Ankara-İstanbul Otoyolu Bolu Dağı Geçişi Kaynaşlı ve Elmalık'tan TIR geçişleri kontrollü olarak verilmeye başlanmıştır. Diğer araçlar için ulaşım her iki yönde sağlanmaktadır. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nda ulaşım her iki yönde sağlanmaktadır. Gevaş-Gürpınar Yolu ulaşıma açılmıştır. Konya Seydişehir – Antalya Akseki arası TIR geçişlerine geçici olarak kapatılmıştır. Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır. İdil-Midyat Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Şırnak-Eruh Yolu ulaşıma kapatılmıştır."