Sedef Kabaş, özel bir televizyon kanalında sarf ettiği sözlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Kabaş'ın sözlerine iktidar kanadından tepkiler peşpeşe geldi.

"Bu aziz millet Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmaya devam edecek"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın şahsına ve Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik hakaret dolu sözler, söyleyenin zavallı ve müptezel halini ortaya koymuştur. Bu aziz millet, hadsizlere inat Cumhurbaşkanımıza da onun makamına da sahip çıkmaya devam edecek."

Cumhurbaşkanımızın şahsına ve Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik hakaret dolu sözler, söyleyenin zavallı ve müptezel halini ortaya koymuştur.



Bu aziz millet, hadsizlere inat Cumhurbaşkanımıza da onun makamına da sahip çıkmaya devam edecek. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) January 21, 2022

"Bu ahlaksızlığı mahkum ediyoruz"

Gazeteci Kabaş'a tepki gösteren bir başka isim de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ti.

Çelik, "Milletin oylarıyla seçilmiş seçilmiş Cumhurbaşkanımıza, Devletimizin başına bu çirkin üslupla hitap millete ve milli iradeye hakarettir. Bu ahlaksızlığı mahkum ediyoruz. Bu aşağılık davranışla hukuki ve siyasi olarak en güçlü şekilde mücadele edeceğiz. Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş’ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil ahlaksızlık ve pespayeliktir" dedi.

Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş’ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil ahlaksızlık ve pespayeliktir.



Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz, #HaddiniBilSedefKabas — Ömer Çelik (@omerrcelik) January 21, 2022

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu ise, "Hadsiz ve densizlerin seviyesiz ifadeleri ancak kendi sıfatlarını ortaya koyar. Milletimizin Sn Cumhurbaşkanımıza olan sevgisi ve desteği, kin ve nefretinizi daha da artırmış görünüyor. Her zaman olduğu gibi yine cevabınızı aziz Milletimizden alacaksınız" açıklamasını yaptı.