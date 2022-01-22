Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 03:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
AYM üyeliğine Kenan Yaşar'ın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
[Fotoğraf: AA]
TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa Mahkemesi üyeliğine, Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar'ın seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Anayasa Mahkemesi'ne üye seçimine ilişkin TBMM kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146'ncı maddesi gereğince Türkiye Barolar Birliği Başkanlığınca bildirilen 3 aday içerisinden Kenan Yaşar, Genel Kurulun 19 Ocak 2022 tarihli 48'inci birleşiminde yapılan seçim sonucunda Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir" ifadeleri yer aldı.
Etiketler: Anayasa Mahkemesi (AYM) Resmi Gazete
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