Gazeteci Sedef Kabaş'ın özel bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözleri sert tepkiyle karşılandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda tepkisini dile getirdi.

"Bu arsızlığı, bu ahlaksızlığı en sert şekilde kınıyorum"

Altun, "Siyasetin de muhalefetin de gazeteciliğin de bir ahlakı vardır. Bu ahlakı bu ülkeye çok görenler, kendilerine saygıları olmayan zavallılardır. Bir sözde gazeteci, nefret saçmak dışında bir hedefi olmayan bir televizyon kanalında arsızca sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyor! Bu arsızlığı, bu ahlaksızlığı en sert şekilde kınıyorum. Bu yapılan, sadece ahlaksızlık da değildir, siyaset, muhalefet ve gazetecilik adına aynı zamanda sorumsuzluktur" dedi.

"Cumhurbaşkanımıza hakaret etmek kimsenin haddi değildir"

"Bu ahlaksızlık ve sorumsuzluk karşısında demokrasi ve hakkaniyet namına sesimizi yükseltmeliyiz" diyen Altun, "Üzülerek görüyoruz ki ülkemizde marjinal bir kesim günden güne radikalleşiyor, radikalleştikçe kamusal alanda öfke nöbetleri geçiriyor. Bu unsurlar her platformda seri yalanlar söyleyip, gazetecilik adı altında ucuz dedikodular yapıyor, hakaretler ediyorlar. Hakaret bir hak, bir özgürlük değil, bir suçtur. İfade özgürlüğü adı altında bu ülkeye yıllardır büyük hizmetler yapan Cumhurbaşkanımıza hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Siyasi kabiliyetsizlik radikalizmle, çözümsüzlük hakaretle, bilgisizlik dedikoduyla aşılmaz. Siyaset millete dönerek, gazetecilik haber üreterek yapılır" değerlendirmesinde bulundu.

"Cumhurbaşkanlığı makamının onuru, milletimizin onurudur"

Cumhurbaşkanlığı makamının onurunun milletin onuru olduğunu vurgulayan Altun, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı makamının onuru, milletimizin onurudur. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder. Milli iradeye saldırmak ancak hadsizlerin yapacağı bir iştir. Cumhurbaşkanımıza ve makamına yapılan galiz hakaretleri bir kez daha şiddetle kınıyorum."