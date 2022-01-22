Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 00:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
OHAL Komisyonu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı
[Fotoğraf: AA]
Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Çalışmalarına 22 Mayıs 2017'de başlayan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı.
Uzatma kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazetede yayımlandı.
Komisyon 2021 yılı sonu itibarıyla 126 bin 783 başvuruyu inceleyerek karara bağladı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan OHAL Resmi Gazete
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