Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından karne alan öğrencileri tebrik etti.

Erdoğan, mesajında şunları söyledi:

"2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 1’inci yarıyıl karnelerini alan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum.

Sevgili yavrularıma, genç arkadaşlarıma, velilerimize ve çok değerli öğretmenlerimize hep birlikte huzur içerisinde geçirecekleri güzel bir yarıyıl tatili diliyorum."