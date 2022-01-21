Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, saldırıda, Irak Silahlı Kuvvetlerine mensup birçok askerin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

"Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, bu vesileyle terörle mücadelede dost ve komşumuz Irak’ın yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, kardeş Irak halkına ve hükümetine başsağlığı dilendi.

DEAŞ orduya saldırdı

Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetine bağlı Uzaym nahiyesinde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda, 11 Irak askerinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.