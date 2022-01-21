Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 16:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri'nden Irak'taki terör saldırısına kınama
[Fotoğraf: Arşiv]
Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın Diyala vilayetinde DEAŞ'lı teröristlerce Irak Silahlı Kuvvetlerine düzenlenen saldırı için kınama mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, saldırıda, Irak Silahlı Kuvvetlerine mensup birçok askerin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
"Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, bu vesileyle terörle mücadelede dost ve komşumuz Irak’ın yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, kardeş Irak halkına ve hükümetine başsağlığı dilendi.
DEAŞ orduya saldırdı
Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetine bağlı Uzaym nahiyesinde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda, 11 Irak askerinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Etiketler: DEAŞ Dışişleri Bakanlığı Irak
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