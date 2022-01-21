Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 12:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak'ta DEAŞ orduya saldırdı: 11 asker öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak'ın doğusunda terör örgütü DEAŞ tarafından orduya düzenlenen saldırıda 11 Irak askeri hayatını kaybetti.
Diyala Operasyonlar Komutanlığının açıklamasına göre, DEAŞ, Diyala vilayetine bağlı Uzaym nahiyesinde saldırı düzenledi.
Saldırıda 11 Irak askerinin öldüğü duyuruldu.
DEAŞ saldırısı sonrası bölgeye üst düzey bir askeri heyetin gittiği ve saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Etiketler: DEAŞ Irak Son Dakika Terör Örgütü
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