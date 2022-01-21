Kentucky eyaletinden, aşı ve maske zorunluluğuna karşıtlığıyla tanınan Cumhuriyetçi Thomas Massie, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, COVID-19 testinin pozitif olduğunu duyurdu.

Aşı olmadığını ancak semptomlarının hafif olduğunu ve hastalığı yendiğini düşündüğünü ifade eden Massie, gelecek haftaya kadar kimseyle yüz yüze görüşmeyeceğini, kamuoyunun önüne çıkmayacağını dile getirdi.

Massie, diğer yandan her vakanın kendine özgü olduğunu belirterek COVID-19’a yakalananların doktora başvurmaları tavsiyesinde bulundu.

Zorunluluklara uymayacağını söylüyordu

Geçen hafta Twitter hesabından, kongredeki ofisinin Washington DC’de restoranlara girmek için getirilen aşı zorunluluğuna uymayacağını yazan Massie, yemeklerini Virginia eyaletinden alacaklarını ya da evden getireceklerini aktarmıştı.

Temsilciler Meclisi’ndeki maske zorunluluğunu da “bilime ve anayasaya aykırı bulduğunu” söyleyen Massie, geçen yıl COVID-19’a yakalandığı için bağışıklığı olduğunu öne sürüyordu.