Yurt dışından kargo teslim alanlara koronavirüs testi yapılıyor. Temaslılar, karantina kamplarında tutuluyor.

Salgının çıkış noktası Çin'de, sert koronavirüs önlemleri hayata geçiriliyor. Bu uygulamalar 'sıfır vaka politikası' olarak adlandırılıyor.

Bu kapsamda temaslı bebekler dahil ailelerinden ayrı karantinaya alınıyor, kurallara uymayanlara ağır cezalar veriliyor.

İlk Omicron vakası, yurt dışından gelen bir kargo yüzünden

Pekin, geçtiğimiz günlerde tespit edilen ilk Omicron vakasının, yurtdışından gelen bir kargodan enfekte olduğunu duyurdu.



Bunun üzerine kargolar dezenfekte edilmeye başlandı. Guangzhou kentinde de yurtdışından gelen kargoları teslim alanlara koronavirüs testi zorunluluğu getirildi.

Birkaç vaka sonra karantina uygulanıyor

Çin, milyonluk şehirleri birkaç vaka üzerine tamamen karantinaya alıyor.



Karantina altındaki milyonlarca kişiye en az 3 kez zorunlu test uygulanıyor.



Salgın önlemlerini ihlal edenlere de ağır cezalar uygulanıyor.