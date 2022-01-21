Patlayıcı taşıyan araç motosikletle çarpıştı,ortalık savaş alanına döndü.



Olayı Gana Enformasyon Bakanı Kojo Oppong Nkrumah duyurdu.



Açıklamaya göre, ülkenin batısındaki Bogoso şehrine yakın bir kasabada bir madene patlayıcı taşıyan kamyonla motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyondaki patlayıcılar infilak etti.



Patlamada 17 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı. Çevredeki ev ve dükkanlar yıkıldı.



Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşanan talihsiz ve trajik olaydan dolayı üzgün olduğunu söyledi.