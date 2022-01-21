Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 11:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gana'da patlama: 17 ölü, 59 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Batı Afrika ülkelerinden Gana'da trafik kazası sonucu kamyondaki patlayıcılar infilak etti. Olayda en az 17 kişi öldü, 59 kişi yaralandı.
Patlayıcı taşıyan araç motosikletle çarpıştı,ortalık savaş alanına döndü.
Olayı Gana Enformasyon Bakanı Kojo Oppong Nkrumah duyurdu.
Açıklamaya göre, ülkenin batısındaki Bogoso şehrine yakın bir kasabada bir madene patlayıcı taşıyan kamyonla motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyondaki patlayıcılar infilak etti.
Patlamada 17 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı. Çevredeki ev ve dükkanlar yıkıldı.
Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşanan talihsiz ve trajik olaydan dolayı üzgün olduğunu söyledi.
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