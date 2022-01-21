Belarus yönetimi, geçen Mayıs Ayı’nda Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait bir yolcu uçağını başkent Minsk'e iniş yapmaya zorlamış, uçakta bulunan muhalif gazeteci Raman Pratasevich'i tutuklamıştı.



New York’taki bir mahkeme, olayda suçlu olduğunu düşündüğü Belaruslu yetkililere uçak korsanlığı suçlaması yöneltti.

Suçlamada sanıkların yolcu uçaklarını güvende tutmak için dünyanın dört bir yanındaki ülkeler tarafından izlenen standartları bozduğu söylendi.



Suçlanan 4 ismin, Belarus’un havacılıkla ilgili iki üst düzey yöneticisi ve iki memur olduğu açıklandı.