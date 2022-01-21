Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 10:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya askeri tatbikat için Belarus’a iki S-400 gönderdi
[Fotoğraf:Reuters]
Askeri tatbikatlara hız veren Rusya, Belarus'taki tatbikata iki S-400 hava savunma sistemi gönderdi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, S-400’lerin Belarus’ta Rusya ile düzenlenen "Müttefik Kararlılığı-2022" isimli ortak askeri tatbikata katılacağı belirtildi.
Rusya, tatbikat için S-400’lerin yanı sıra "Pantsir-S" hava savunma füze sistemleri ve 12 "Su-35" savaş uçağını da Belarus’a gönderecek.
"Müttefik Kararlılığı-2022" isimli ortak askeri tatbikat, 10 Şubat’ta başlayacak.
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