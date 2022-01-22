Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 05:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi
[Fotoğraf: DHA]
Katıldığı bir televizyon programındaki konuşmalara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Sedef Kabaş, gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedef Kabaş'ın bir televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili inceleme başlattı. Başsavcılık, inceleme sonucunda Kabaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma açtı.
Kabaş'ın konuşmayı yaptığı kanal merkezinin Sarıyer'de olduğu belirlendi.
Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı devraldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı incelemenin ardından Kabaş hakkında gözaltı kararı aldı. Kabaş, Üsküdar'da kaldığı otelde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kabaş, savcılığa sevk edildi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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