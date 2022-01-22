Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 06:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu, kar yağışına karşı alınan tedbirleri inceledi
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek durumlara müdahale için Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığında görev yapan grupların çalışmalarını inceledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD'daki Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezine gitti.
Soylu, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında oluşturulan çalışma gruplarının, yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek durumlara hızlı ve etkin müdahale için gerçekleştirdiği çalışmaları inceledi, AFAD yöneticilerinden bilgi aldı.
Etiketler: AFAD İçişleri Bakanlığı Kar Yağışı Süleyman Soylu
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