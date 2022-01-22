Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 11:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'ye girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı teröristin yakalandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığnın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hatay'da görevli hudut kartallarımız yasa dışı sınır geçiş teşebbüsünde bulunan 2 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." denildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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