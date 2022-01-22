Saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist, önleyici atışlarla etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız sürdürülüyor.
Barış Pınarı bölgesinde, saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede bulunan Kahraman Komandolarımız, saldırı hazırlığındaki PKK/YPG’li teröristlere yönelik gerçekleştirdiği önleyici atışlarla 10 teröristi etkisiz hâle getirdi."
Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 22, 2022
Bölgede bulunan Kahraman Komandolarımız, saldırı hazırlığındaki PKK/YPG’li teröristlere yönelik gerçekleştirdiği önleyici atışlarla 10 teröristi etkisiz hâle getirdi. pic.twitter.com/r7DtGr82vh