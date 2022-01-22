Gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözleri büyük tepki topladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından tepkisini şu sözlerle ifade etti:

"Hakaret, ifade özgürlüğü değildir, özgürlük değildir; bir suçtur. Hakaret içeren hiçbir söze müsamaha gösterilemez ve hakaret hoş görülemez. Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan son derece ağır imalar içeren seviyesiz açıklamaları, bu açıklamaları yapanları ve bu hakarete karşı tavır almak yerine destek çıkanları kınıyorum."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kabaş'ın açıklamalarını "hadsiz ve hukuksuz ifadeler" olarak nitelendirdi.

"Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan, edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş’ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil ahlaksızlık ve pespayeliktir. Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz. Milletin oylarıyla seçilmiş seçilmiş Cumhurbaşkanımıza, Devletimizin başına bu çirkin üslupla hitap millete ve milli iradeye hakarettir. Bu ahlaksızlığı mahkum ediyoruz. Bu aşağılık davranışla hukuki ve siyasi olarak en güçlü şekilde mücadele edeceğiz."

Sedef Kabaş'ın sözlerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sert tepki gösterdi.

"Cumhurbaşkanımızın şahsına ve Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik hakaret dolu sözler, söyleyenin zavallı ve müptezel halini ortaya koymuştur. Bu aziz millet, hadsizlere inat Cumhurbaşkanımıza da onun makamına da sahip çıkmaya devam edecek."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı'ndan derhal özür dilenmesi gerektiğini belirterek, "Yaptığı büyük hata, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan derhal özür dilemeli. Devlet ve siyaset adabı bunu gerektirirdi. Ancak Kılıçdaroğlu da Akşener de edepsizliği meşrulaştırmayı seçtiler. Milletimiz, bu zilleti ayan beyan görüyor. Men dakka dukka" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Milletin seçtiği Cumhurbaşkanımıza hakaret etmek, aslında milli iradeye karşı gerçekleştirilmiş saldırı ve açık hadsizliktir" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da, "cevabınızı milletimizden alacaksınız" sözleriyle tepkisini ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, Kabaş'ın ifadelerinin basın ahlakı ile bağdaşmadığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı, husumetle pekişmiş anti demokratik ve faşizan sözleri kınıyorum" ifadelerini kullandı.