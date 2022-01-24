Bakan Varank ve Dönmez, sanayide enerji kısıntılarıyla ilgili sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Çevrim içi gerçekleştirilen ve 3 saati aşan toplantıda, İran'dan Türkiye'ye gelen doğal gazın kesintiye uğraması nedeniyle başlayan elektrik kısıntılarına, sanayicilerin talep ve önerileri görüşüldü.

OSBÜK Başkanı Kütükcü'nün moderatörlüğündeki toplantıda; sürekli yanmak zorunda olan fırınların bulunduğu demir-çelik, cam ile seramik gibi sektörler, soğuk zincirin bozulmaması gereken bazı gıda sektörleri, ilaç sanayisi gibi alanlar ve ihracata yönelik üretim yapan tesislerin durumu ele alındı.

"Güneş enerjisi santrallerine yeni teşvikler geliyor"

Varank, toplantıda yaptığı konuşmada, iki bakanlığın da süreci etkili, etkin bir şekilde planlamaya çalıştığını belirterek, süreçte kısa süreli üretim kayıpları yaşanacağını ancak makine-teçhizatın zarar görmemesinin ve ham madde kayıpları gibi sorunlara çözüm bulmanın öncelikleri olduğunu anlattı.

Varank, güneş ve rüzgar enerji santrali yatırımlarına ilişkin soru üzerine, güneş enerjisi yatırımlarına ciddi teşvik getirecek bir düzenleme üzerinde çalışıldığını, yenilenebilir enerji yatırımları konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Tedarik taahhütlerini yerine getirmekte zorlanabilecek sanayiciler için resmi yazı yazılmasıyla ilgili taleplerin de karşılanacağını dile getiren Bakan Varank, "Özellikle yurt dışına tedarikçi olan firmalarımıza üretimdeki aksamalarla ilgili nasıl bir yazı istiyorlarsa temin ederiz. Kesintilerle ilgili de OSB'ler yazılı olarak bu süreçlerden haberdar olmak istiyorlar. Sayın Bakanımız bu desteği verecektir." diye konuştu.

"Hep birlikte bu süreci atlatacağız"

Varank, salgın döneminde sanayicilerle anlık iletişimi güçlendirmek için sektör meclisleri iletişim grubu kurulduğundan bahsederek, TEİAŞ ve BOTAŞ yetkililerinin de bu gruplara dahil olmasının sorunların çözümünde faydalı olabileceğini ifade etti.

Sürecin iş birliği içinde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Herkes bu işin sıkıntısını çeksin istenebilir ama vatandaşlarımızın bu sıkıntıların üstesinden gelme kabiliyetleri sanayiciler kadar yüksek değil. Pandemi döneminde olduğu gibi şimdide birçok hususta sanayicilerimizin önünü açmaya çalışıyoruz. Üstündeki maliyetleri azaltmak için her türlü desteği veriyoruz. Üreterek memleketimize katkı sağlıyorlar, zor süreçlerde ellerini taşın altına koyuyorlar, inşallah bu zor süreci de hep birlikte atlatacağız."

"Tedarikçilerle yoğun olarak çalışıyoruz"

Bakan Dönmez de enerji arz güvenliğinin en önem verdikleri alanlardan biri olduğunu söyleyerek, bu kapsamda son yıllardaki çalışmaları anlattı.

Arz, kısıntı ve tedarik zorluğundan dolayı fiyatlarda da ciddi artışlar olduğuna işaret eden Dönmez, buna rağmen vatandaşları karanlıkta ve soğukta bırakmamak için tedarikçilerle yoğun olarak çalıştıklarını dile getirdi.

Dönmez, doğal gazda İran hariç tüm giriş noktalarının tam kapasite çalışır durumda olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"İran'ın şu anda kontratında yazılı olan akışla ilgili standartları tutturamadığını görüyoruz. Bize yazıyla kendi taraflarındaki bir istasyonda kaçak tespit ettiklerini ifade ettiler. Ekiplerimizi yerinde tespit için oraya gönderdik. Bizim yaklaşımımız kış şartlarını atlattıktan sonra tamiratla ilgili girişimlerin yapılmasıydı ancak onlar bu riski alamayacaklarını söyledi."

"İran ile girişimlerimiz devam ediyor"

Dönmez, sürekli enerjiye ihtiyaç duyan sektörlere gerekli asgari enerjiyi sağlayacaklarını ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:

"OSB yönetimleri kritik prosesi olan firmaları belirlediler ve bu kritik firmalara enerji tedariki devam edecek şekilde bir planlama yapıldı. Sanayide 2 grup halinde en fazla 3 gün kısıntı olacak şekilde tedbirlerimizi aldık."

İran ile girişimlerin de devam ettiğine dikkati çeken Dönmez, Bakan Yardımcısı başkanlığındaki bir heyetin Tahran'da süreci görüştüğünü de söyledi.