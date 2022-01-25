İstanbul'da karın en fazla etkilediği ilçe Arnavutköy oldu. Çok sayıda araç caddelerde mahsur kaldı. Araçlarını terk eden sürücüler geceyi geçirmek için otel arayışına girdi.

Arnavutköy'de bazı otel sahiplerinin geceliği 300 ile 500 lira arasında değişen odalar için 1000 liradan başlayıp 100 euro'ya kadar fiyat istedikleri iddia edildi. Kalacak yer bulamayan vatandaşlar geceyi camilerde geçirdi.

"Otel sahiplerinin yaptıkları fırsatçılık"

Otel bulamayıp geceyi camide geçiren Fahrettin Özdemir, otelcilerin mağduriyetten faydalanmak istediklerini belirterek şunları söyledi:

"Dün akşam arabayı çıkaramayacağımızı fark ettik ve otel aramaya başladık. Cadde üzerinde bir otele gittik, 100 euro istedi. Uçuk bir rakam olduğu için kabul etmedik. Sonra birçok yeri aradık her taraf dolu olunca camiye geldik. Dün saat 15.00'den beri sokaklardayız. Otelciler şu anki durumdan faydalanmaya çalışıyorlar. Yaptıkları fırsatçılık. İnsanlar yolda kalmış mağdurlar, otelciler bu durumdan faydalanmak istiyorlar. Çok acı bir durum."

"Böyle artış olmaz, mecbur camiye geldik"

Dün geceden beri otel aradığını ancak fiyatların çok yüksek olduğunu söyleyen Mehmet Hamal, "Arnavutköy'de mahsur kaldık. Dün saat 15.00'den beri otel arıyorum. Otellerin kimi 1000 lira kimi ise 1500 lira fiyat söyledi. Geceliği en fazla 300 lira olacak otellere 1500 lira fiyat istiyorlar. Bir gün kar yağdı insanlar mahsur kaldı diye böyle artış olmaz. Biz de mecbur camiye geldik. Geceyi camide geçirdik" dedi.

Uçuşların iptal olması sonrası havalimanından geldiklerini söyleyen Sultan Songor, ilk önce hastaneye sığındıklarını ama soğuk ve kalabalık olduğu için camiye geldiklerini vurguladı.