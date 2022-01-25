Kar bıçakları, tuz sericiler, iş makineleri gibi birçok araç karla mücadeleye hazır durumda. Amaç, dondurucu soğukta 23 kilometrelik Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahını her an trafiğe açık tutmak.

Onlar Bolu Dağı'nın "Kar Kaplanları". Yoğun kar ve tipi altında zaman zaman sıfırın altında 30 derecede görev yapıyorlar.

Keskin virajlarda, dik yamaçlarda, çığ tehlikesinin olduğu yerlerde gece gündüz çalışıyorlar.

Soğuk kış şartlarında ulaşımın kesintisiz sağlanması için çaba sarf ediyorlar.

165 personel; kamyonlar, vakumlu süpürgeler, çekiciler ve kurtarıcılardan oluşan 18 iş makinesi ile Bolu Dağı'nda yolun kapanmaması için aralıksız çalışıyor.

Milyonlarca aracın geçtiği güzergah 92 kamerayla takip ediliyor.

Haber: Emre Yüncü

Kamera: Fatih Karadavut