Kocaeli'de etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Kar lastiği takmayan ve zincirleri bulunmayan araçlar, karla kaplı ve buz tutan yollarda kazalar yaşadı.

Kaza yapan araçların onarımları için kaportacılarda yoğunluk oluştu. Bazı kaportacılar, yoğunluk nedeniyle araçlarını tamir için getiren sürücüleri geri göndermek zorunda kaldı.

''İnsanlar mümkün olduğu kadar toplu taşıma kullansınlar''

Kaporta ustası Mustafa Yazıcı kar yağışıyla birlikte kazaların arttığını belirterek, “Sanayiye gelen araçların sayısında artış var. İşlerimiz 2- 3 kat arttı. Artışın en önemli sebebi de kar yağışı ve buzlanma. Bu havalarda araç kullanmamak lazım. Biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor, hatta kar lastiği ve zincir olmadan yola çıkılmaması gerekiyor. Biz bugün 5-6 araç tamir ettik. Hemen hemen kaporta işi yapan her dükkanda kazalı araç tamiratı yapılıyor. Diğer dönemlere göre sayımız yükseliyor kar yağışıyla birlikte. İnsanlar mümkün olduğu kadar toplu taşıma kullansınlar” dedi.