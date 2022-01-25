Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’nde olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattındaki tarifeli tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre Geyikli-Bozcaada hattında; Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00 ve 18.00 ile Geyikli'den saat 11.00, 15.00 ve 19.00’daki seferler yapılamayacak.