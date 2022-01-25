Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 09:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bozcaada feribot seferleri iptal edildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’nde olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattındaki tarifeli tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre Geyikli-Bozcaada hattında; Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00 ve 18.00 ile Geyikli'den saat 11.00, 15.00 ve 19.00’daki seferler yapılamayacak.
Etiketler: Çanakkale Deniz Otobüsü Hava Durumu Kar Yağışı
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