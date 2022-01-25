Antalya'nın Serik ilçesinde 61 yaşındaki Kerziban Keskin'den 84 gündür haber alınamıyor.

Bir televizyon programında öldürüldüğü itirafı üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Bölgedeki kazılarda kemik parçaları bulundu

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kayıp olan Keskin ile ilgili bir televizyon programına bağlanan R.B'nin itirafı üzerine harekete geçti.

İstanbul ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla R.B, İ.B, H.D. ve R.Ç'yi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadelerinin ardından gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Zanlıların gösterdiği bölgede yapılan kazılarda, Keskin'in cansız bedenine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu.