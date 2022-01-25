Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde market işleten Zeynep Ağırman, işlerini halletmek için çıkarken marketi kapatmayı unuttu. Geri döndüğünde marketine girildiğini ve yerde para olduğunu öğrenen Ağırman, yeğeni Batuhan Baran’ı aradı.

Markete gelip güvenlik kameralarını inceleyen Baran, markette kimse olmadığı sırada 2 kişinin geldiğini gördü.

Ücretini bırakıp gidiyor

Görüntülerde, bir süre içeri bakan ve kimseyi göremeyen iki kişi cips, çekirdek, naneli şeker, su ve gazlı içecek aldıktan sonra toplam 28,5 lirayı güvenlik kamerasına göstererek kapı girişine bırakıyor.

Bir süre sonra gelen başka bir kişi de içecek ve su alıyor. Markette kimse olmadığını gören kişi daha sonra su ve içeceği bırakıp, marketten ayrılıyor.

''Keşke suyu alsaymış''

İzlediği güvenlik kamerası görüntüleri sonrası insanlığın ölmediğini gördüğünü belirten Zeynep Ağırman, şunları söyledi:

"Aceleyle marketten çıktım. Marketin kapısını kapatıp, kitlediğimi düşündüm. Marketin iç kapısını zaten kilitlememiştim. Bir süre sonra bana markete girildi diye telefonla haber geldi. Hemen güvenlik kameralarını izledik. Görüntülerde her gelen müşteri kameralara doğru aldığı ürünleri ve ürünün parasını göstererek, market giriş kapısının önüne bırakmış.

Bir müşterim de beni beklemiş, göremeyince aldığı su ve diğer içeceği tekrar market girişine bırakmış. Suyu dahi almadan gitmiş, keşke suyu alsaymış, ona üzüldüm. Diğer insanlara da bu duyarlı davranışları için çok teşekkür ederim. İyi ki böyle insanlar var. Herkesi Allah iyi insanlarla karşılaştırsın."