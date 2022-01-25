Bingöl'de yaşlı bir kadın durağa yanaşan otobüse binmek için ilerliyordu.

Kadının ayağını otobüsün içine atmasıyla kar kütlesinin düşmesi bir oldu. Kadın, çatıdan düşen kar kütlesinden saniyelerle kurtuldu.

Kar kütlesinin bir kısmı otobüsün içine kadar girdi. Sürücü ve yaşlı kadın beyaza büründü.

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken o anlar kameralara da yansıdı.

Şoför o anları TRT Haber'e anlattı

Otobüs şoförü Sadık Bulduk o anları TRT Haber'e anlattı.

"Dün akşam son sefere çıkmak üzereyken durağa yanaştım, yaşlı bir teyze vardı. Kapıyı açtım teyze binmek üzereyken o anda kar kütlesi düşmeye başladı. Teyzeye "acele et" dedim, teyzenin arabaya atlamasıyla kar kütleleri gelmeye başladı. Teyze son anda canını kurtardı. O anda arabanın içi de komple kar doldu. Kardan sonra baktım teyzenin bir yerinde bir şey yok."