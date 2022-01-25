İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünde açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Kısmen de olsa şu an trafik işliyor. Hadımköy'de araçları kaldırma çalışmaları sürüyor. İstanbul Havalimanı birazdan yavaş da olsa uçuşlara başlayacak. Bir pist açıldı şu an.

Karayollarında özverili çalışma devam edecek.

Terk edilmiş araçlar dolayısıyla sıkıntılar yaşadık. Kısmen de olsa trafik işliyor. Mahmutbey Hadımköy arasında terk edilmiş araçların kaldırılması gerekiyor.

İstanbul'da saat 13.00'ten itibaren özel otoların köprülerden geçişine izin vereceğiz.

Hızlı trenler çalışıyor. Marmaray yarın da ücretsiz olarak devam edecek.

İstanbul'da kar yağışı perşembeye kadar sürecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başlar şu şekilde:

8 valilik İstanbul'a giriş durdurulduğu için tüm barınma ve konaklamayı gerçekleştirdi. 5 valilik iş makinesi gönderdi.

Belediye başkanları ve kaymakamlarla birlikte çalıştık. İstanbul'da kar yağışı perşembeye kadar sürecek. Dikkatli olunmalı.

İstanbul'da mümkün olduğunca özel araçlarla yola çıkılmasın. Ağır tonajlı araçlar kış lastikleri ile yola çıkmalı.