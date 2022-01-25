Karaismailoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nde karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/XKEjFmLsRA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 25, 2022

Dün Avrupa yakasının özellikle batı kesiminde oldukça yoğun bir kar yağışı ve tipi görüldüğünü dile getiren Karaismailoğlu, yoğun bir gece geçirdiklerini ve yolda mahsur kalan vatandaşların sıkıntılı süreç yaşadığını bildirdi.

"Yolda terk edilmiş araçlar nedeniyle sıkıntılar yaşadık"

Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü olarak Türkiye genelindeki 68 bin kilometre yol ağındaki işletme devam ederken, 4 bin 700 kilometrelik İstanbul Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki yol ağında çok özverili bir çalışma yapıldığını anlattı.

Bu özverili çalışmalara rağmen iklim şartlarının ve yoğun olumsuz hava koşullarının etkisiyle 11 bin personelin 3 bin 900 araç ve ekipmanla bu mücadeleyi verdiğini aktaran Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle Mahmutbey Kavşağı ile Hadımköy Kavşağı arasında yolda terk edilmiş araçlar nedeniyle trafik maalesef önemli bir zaman durdu. Yine Yassıören ile Çatalca arasında da yine yolda terk edilmiş araçlar nedeniyle sıkıntılar yaşadık. Trafik kısmen de olsa şu an işliyor. Ancak Mahmutbey-Hadımköy ve Yassıören-Çatalca arasındaki terk edilmiş araçların kaldırılması süreci devam ediyor."

İstanbul Havalimanı uçuşları yeniden başlıyor

Bakan Karaismailoğlu, boğaz köprülerinin son durumuna ilişkin, "Boğaziçi Köprüsü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden saat 13.00 itibarıyla otomobillerin geçişine izin vereceğiz. Ağır vasıtalar için biraz daha beklemek zorunda kalacağız." diye konuştu.

Hasdal Kavşağı ve Mahmutbey Kavşağı yönüne şu an için trafik verilemeyeceğini dile getiren Karaismailoğlu, "Çünkü bu terk edilmiş araçların ortadan kaldırılması gerekiyor." dedi.

Karaismailoğlu, hava yolunda hareketlenmenin başladığını kaydederek, "İstanbul Havalimanı'nda uçuşlara birazdan başlayacaklar yavaş da olsa." ifadelerini kullandı.

Ankara-İstanbul arasında hızlı trenin çalıştığını dile getiren Karaismailoğlu, "Marmaray, dün gece olduğu gibi bu gece ve yarın gece de ücretsiz olarak sabaha kadar vatandaşlarımıza hizmet edecek." şeklinde konuştu.

"Teyakkuz haline devam edeceğiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, karayollarındaki özverili çalışmanın devam edeceğini belirterek, iklim koşullarının sıkıntılı geçmesinin kendilerini de zora soktuğunu ancak büyük bir özveriyle bütün çalışma arkadaşlarının teyakkuz halinde olduğunu ve süreci devam ettireceklerini söyledi.

Karaismailoğlu, "Dünkü kadar olmasa da zor iklim koşulları devam edecek. O yüzden olağanüstü hal devam ediyor bizim tarafımızda ve teyakkuz hali devam ediyor. Bütün arkadaşlarımızla birlikte bu sürecin de üstesinden geleceğiz." diye konuştu.