Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 12:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma Girik'in kardeşine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Fatma Girik’in vefatı dolayısıyla telefonla aradığı kardeşi Günay Girik’e taziyelerini iletti.
Türk filmlerinin unutulmaz oyuncusu Fatma Girik, dün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı Fatma Girik’in vefatı dolayısıyla kardeşi Günay Girik'i aradı.
Erdoğan görüşmede, Fatma Girik’e Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine bağsağlığı temennisinde bulundu.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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