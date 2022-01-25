Kar yağışı nedeniyle uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'ndaki pistlerden biri saat 12.00 itibarıyla uçuşlara açıldı.

Açılan piste, havalimanına iniş yapamayarak başka şehirlerdeki havalimanlarına yönlendirilen uçuşlara öncelik verilecek.

SGHM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Havalimanı (LTFM) 18/36 pisti park yeri onayı alınarak divert uçuşlar öncelikli olacak şekilde 25 Ocak 2022 tarihi saat 12.00'de trafiğe açılmıştır."

İlk uçak indi

Kar temizleme çalışmalarının devam ettiği İstanbul Havalimanı'nda saat 12.00'de bir pistin faaliyete geçmesinin ardından Türk Hava Yolları'nın (THY) Venezuella'nın başkenti Karakas'tan İstanbul'a gelen uçağı saat 12.30'da havalimanına indi.

Bu uçağın ardından Meksika'nın Cancun şehrinden gelen TK181 sefer sayılı uçak da inişini gerçekleştirdi.

[Fotoğraf: DHA]

Türkiye'deki başka meydanlara yönlendirilen uçakların gün içinde belli aralıklarla havalimanına iniş yapması bekleniyor. Bu seferler dışında THY, bazı istisnai durumlar hariç diğer seferlerini saat 00.00'a kadar yapmayacak.

Öte yandan, uçuşları iptal olan yolcuların İstanbul Havalimanı'nda bekleyişi sürüyor.