İstanbul'da dün öğleden sonra etkisini artıran kar yağışının ardından yollarda kalan pek çok aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Ispartakule'deki gişelerde mahsur kalan tırlar iş makineleriyle çekildi.

Sancaktepe'de yolda kalan tırı bölgedeki başka bir araç çekerken, Basın Ekspres yolunda kalan araçlar da vatandaşlar ve belediye ekiplerinin yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Vatandaşların kar yağışı nedeniyle daha fazla ilerleyemeyerek yol kenarlarına park etmek zorunda kaldığı araçlar da sahiplerince bulundukları yerlerden alınmaya başlandı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikameti saat 13.00 itibarıyla ulaşıma açıldı. Köprü bağlantı yolundaki polis kontrol noktasında bekletilen araçların yönelmesiyle köprüde trafik yoğunluğu oluştu.

Esenyurt'ta kar küreme aracı park halindeki araçlara çarptı

Kar yağışı ve buzlanma trafik kazalarına da neden oldu. Esenyurt Kıraç Mahallesi'nde kar yağışının ardından bölgede görev yapan kar küreme aracı, sürücüsünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 araca çarparak durabildi. Kaza anı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Kent genelinde ara sokaklar ve kaldırımlardaki buzlanma nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı. Otobüs seferlerinin iptal olması nedeniyle toplu taşıma araçlarına ulaşamayanlar uzun süre yürümek zorunda kaldı.

Beyoğlu Belediyesi ekipleri ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, turistler da Taksim'de kar manzaralarını fotoğrafladı.

Küreğini alan aracını çıkarmaya geldi

Otoyol kenarlarına bırakılan araçların sahipleri, öğle saatlerine doğru araçlarını kurtarmak için kürekleriyle geldi. Sürücüler araçlarını kurtarmaya çalıştı.

İstanbul'da yoğun kar nedeniyle dün akşam trafikte kalan ve araçlarını terk eden sürücüler, bugün araçlarını almaya geldi. Basın Ekspres Yolu’nda kürekle aracının başına gelenler yaklaşık 15 dakikalık çalışma sonucunda araçlarını kaldıkları yerden çıkardı.

Yanında küreği olmayanlar araçlarını iterek ya da lastiklerinin altına kartonlarla destek yaparak kaldıkları yerden çıkarmaya çalıştı. Bazısıysa benzini bittiği için aracını park etmek zorunda kaldı. En yakın benzin istasyonuna giderek yakıt aldıktan sonra aracını park ettiği yerden çıkardı. Sürücülerin araçlarını kurtarma çalışmaları devam ediyor.

"Bir depo benzin bitirdim"

Aracının yakıtı biten İlhami Karagöz "Dün saat 15.00'ten beri bu yoldayım. Bir depo benzin bitti. Arabanın içi sıcaktı. Üşümeyelim diye ısıtıcıları çalıştırdık benzin bitti. Gittim 3 kiometre ileriden benzin aldım. Anlattım durumu mecbur verdiler. Sabah 112’yi arıyorum kimse telefona bakmıyor. Patinaj çeke çeke benzini yedik" dedi.

Arabasını karlardan kurtarmaya çalışan Oktay Koç "Dün 18.00'da Topkapı’dan çıktım. 22.30’da anca buraya geldim. Burada kar birikince trafik hiç ilerlemedi. Biz de aracımızı buraya park ettik. Yürüyerek evimize gittik. Ben böyle olacağını tahmin ettiğim için evden kürekle geldim. 10 dakikadır uğraşıyorum" diye konuştu.

Arabasını karlardan kurtarmaya çalışan başka bir sürücü Aytekin Karaçar "15.30’da iş yerinden çıktım buraya gelmem 21.30-22.00’ı buldu. Yollar çok kötüydü. Mecburen bıraktım arabamı buraya. Eve aşağı yukarı 1-2 kilometre yürüdüm. Tipi ve soğuk vardı. Ben kürekle gidenleri gördüm küreği rica ettim. 10-15 dakikadır uğraşıyorum. Çıkartabilirsem çıkartacağım evin oralarda aracı emniyetli bir yere bırakacağım" dedi.