Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 14:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Zonguldak'ta kar kalınlığı 90 santimetreye ulaştı
[Fotoğraf: İHA]
Zonguldak’ın Devrek ilçesi Kabaca köyünde kar kalınlığı 90 santimetreyi buldu. Ekipler, kapanan köy yollarını açmak için büyük uğraş veriyor.
Zonguldak’ı etkisi altına alan yoğun kar yağışı yüksek kesimlerde de etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Özellikle Devrek ilçesi Kabaca köyünde kar kalınlığı 90 santimetreyi geçti.
[Fotoğraf: İHA]
Yoğun kar yağışının ardından yollar kapanırken, köye giriş çıkmış yapılamadı.
Hayatın durma noktasına geldiği köyde İl Özel idaresine bağlı ekipler yolu açmak için büyük çaba sarf ediyor.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Zonguldak Kar Yağışı
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