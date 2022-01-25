TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin Eskişehir'de özel gösterimi gerçekleştirildi.

Trabzon Maçka'da teröristlerin pususunda şehit olan iki kahramanın gerçek hikayesinden uyarlanan filmin gösterimi duygu dolu anlar yaşattı.

Filmi, 1 milyon 300 binden fazla kişi izledi

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, etkinlikle ilgili şunları söyledi:

"Anadolu Üniversitesi olarak birçok filme, birçok tiyatroya, müzik festivaline ev sahipliği yaptık ama en cana dokunan filmlerden bir tanesi buydu. Üniversite olarak böyle bir filme ev sahipliği yaptığımız için, galayı üniversite olarak çektiğimiz için çok mutlu olduk."

3 haftayı aşkın süredir gösterimde olan film, 1 milyon 300 binden fazla seyirci ile buluştu.