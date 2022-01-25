Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 15:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yurda sızmaya çalışan terörist yakalandı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü DEAŞ mensubu yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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