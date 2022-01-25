İstanbul’daki yoğun kar yağışı, sağlık ekiplerinin çalışmasını da zorlaştırdı. Gece boyunca gelen ihbarlara müdahale etmeye çalışan ekipler, karlı yollarda güçlükle ilerledi.

Arnavutköy Devlet Hastanesi'ndeki bir hastanın Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesi gerekiyordu.

Kar nedeniyle yolların kapanmasından dolayı kara yoluyla sevk mümkün olmayınca devreye askeri helikopter girdi.

1’inci Ordu Komutanlığı tarafından görevlendirilen helikopter ile hasta, Arnavutköy Devlet Hastanesi’nden alınarak Başakşehir’deki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne ulaştırıldı.

Başakşehir'de doğum evde gerçekleşti

Başakşehir'de hamile bir kadın sancılanarak 112'yi aradı. Çağrı üzerine adrese giden acil sağlık ekipleri, doğumun başladığını belirledi.

Ekipler, kar nedeniyle hamile kadını hastaneye götüremeyeceklerini anlayınca doğumu evde gerçekleştirdi. Başarılı müdahalenin ardından erkek bebek, sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.

Doğum sonrasında karla kaplı yollarda güçlükle ilerleyen ekipler, uzun çabalar sonucu aileyi hastaneye yetiştirdi.

Maltepe'deki hastanın yardımına UMKE yetişti

Maltepe'de akciğer kanseri bir kişinin solunum sıkıntısı yaşadığı ihbarı 112'ye ulaştı. Acil sağlık ekipleri kar nedeniyle bölgeye gidemeyince UMKE'den yardım istedi.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), kapalı yollarda bir saat mücadele verdi.

Uzun uğraşlar sonunda adrese ulaşan ekipler, yaşlı adamın hastaneye gitmek istememesi üzerine tedavisi evde gerçekleştirdi.