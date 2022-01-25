Yaylada 3 gün mahsur kalan kişinin cansız bedeni bulundu
Amasya’nın Taşova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaylada 3 gün mahsur kalan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.
34 yaşındaki Yusuf Özkan, Cuma günü Taşova ilçesi Sepetli köyü yaylasına gitti. Ancak kar yağışının ardından yayla yolu kapandı.
Özkan'ın mahsur kaldığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.
Yaklaşık 2 gün süren arama çalışmayla yol açıldı; fakat yaylada mahsur olan Yusuf Özkan’a ulaşamadı.
Yayla evinden 8 kilometre uzaklıkta bulundu
İki çocuk babası Özkan, yayladan kendi imkanlarıyla orman yolunu kullanarak inmeye çalıştığı, soğuk havanın etkisi ve yağan karla birlikte yayla evinden 8 kilometre uzaklıkta, ormanlık alanda donarak yaşamını yitirdiği belirlendi.
24 Ocak Pazartesi günü İlçe Özel İdare ekiplerinin yolları açması ile traktörlerle arama çalışmasına katılan köylüler, gecenin ilerleyen saatlerinde Yusuf Özkan’ın cansız bedenine ulaştı.
- 18:56
- 18:41
- 18:27
- 18:37
- 18:06