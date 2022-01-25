Tarihi ve tescilli yapılarıyla açık hava müzesi Mardin'de, kar yağışı 6 gündür aralıklarla devam ediyor.

Medeniyetler şehrindeki Mardin Kalesi, Mardin Ovası, medrese, manastır, cami ve kiliseler ile tarihi çarşı ve konaklar kar yağışıyla beyaza büründü.

Tarihi yapılardaki kar manzarası, amatör ve profesyonel fotoğrafçıların objektiflerine yansıdı.

Kentte kar yağışının sürmesi nedeniyle tarihi yapıların olduğu Birinci Cadde ile çarşılarda bazı esnaf iş yerini açamadı.

Kenti gezen Mizgin Demir, tarihi yapıların karla güzel görüntüler oluşturduğunu söyledi.

Tarihi şehrin her mevsim görülmesi gerektiğini anlatan Demir, karın tarihi mekanlara ayrı bir güzellik kattığını vurguladı.