Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın Marmara'nın kuzeyi ile Ege kıyılarının çok bulutlu, kalan kesimlerin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışlar Doğu ve Batı Akdeniz'de karla karışık yağmur ve kar, kalan kesimlerde kar şeklinde olacak. Ülke genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Meteoroloji, Adana, Adıyaman, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Mesin, İstanbul, Kocaeli, Malatya, K.Maraş, Ordu, Sakarya, Samsun, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Yalova ve Kilis'i "turuncu kod" ile uyardı.

Ayrıca, Hatay, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Aksaray ve Osmaniye için de "sarı kod" ile uyarı yapıldı.

Öte yandan iç ve batı kesimlerde 6 ila 14 derece olmak üzere ülke genelinde mevsim normalleri altında seyeden hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren batı kesimlerde artacağı tahmin ediliyor.