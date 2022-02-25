Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 00:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta otomobil uçuruma devrildi: 4 ölü
Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.
Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, Gencek köyü mevkisinde uçuruma devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce ulaşılan araçta Mustafa, Salih ve Yılmaz Demir ile Hasan Kaya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenazeler, incelemenin ardından Türkeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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