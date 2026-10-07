Türkiye'nin yardım eli her zaman Gazze'nin üzerinde oldu

Soykırımcı İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana masım Gazze halkına yönelik ağır saldırılarını sürdürüyor.

Saldırıların ilk gününden itibaren gıda, içme suyu, hijyen malzemeleri, barınma ekipmanları ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere binlerce tonluk yardımı bölgeye sevk eden Türkiye, Gazze'ye en fazla ayni yardım ulaştıran ülkelerin başında yer aldı.

AFAD koordinasyonunda hava ve deniz köprüsü kuruldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yürütülen yardım seferberliği kapsamında bölgeye insani yardım taşımak üzere 21 gemi ve 14 uçak görevlendirildi. Bu sevkiyatlarla toplam 111 bin 567 ton insani yardım malzemesi sevk edildi.

Çalışmalar kapsamında ayrıca 1051 tırla yaklaşık 16 bin ton yardım malzemesi Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye iletilirken, bölge için 8 milyon dolarlık nakdi bağış sağlandı.

Türk Kızılay sıcak yemekten protez desteğine kadar sahada

Sürecin ilk gününden itibaren sahada aktif rol üstlenen Türk Kızılay ise "İyilik Gemileri" aracılığıyla Gazze'ye ulaştırdığı yardım miktarını 25 bin tonun üzerine çıkardı. Bölgede derinleşen gıda krizine karşı bugüne kadar 11 milyondan fazla kişinin beslenme ihtiyacını karşılayan Kızılay, faaliyete geçirdiği aşevi vasıtasıyla her gün 30 bin kişiye sıcak yemek dağıtıyor.

Bölgeye sadece gıda değil içme suyu da ulaştıran Türk Kızılay, günlük 150 ton temiz su dağıtarak 15 bin kişinin hayati ihtiyacını karşılıyor. Salgın riskine karşı bugüne kadar 200 bini aşkın hijyen kolisi dağıtan kurum, acil barınma ihtiyacı için de 3 binden fazla çadırı bölgeye ulaştırdı. Kızılay ayrıca hayata geçirdiği özel bir projeyle, saldırılarda uzuv kaybı yaşayan Gazzelilere protez desteği vermeye başladı.

Yaralılar Türkiye'de tedavi altına alındı

Türkiye'nin desteği ayni insani yardımlarla da sınırlı kalmadı. Gazze'de sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi amacıyla hastanelerin ihtiyaçları karşılanırken, bölgedeki ağır yaralılar ve hastalar ileri tedavi için Türkiye'ye nakledildi. Tedavi altına alınan Gazzelilere eşlik eden refakatçiler için de barınma ve yaşam imkânları sağlandı.

Yürütülen bu büyük yardım seferberliğinin arkasında kurumların yanı sıra Türk halkının güçlü dayanışması yer aldı. Türkiye'nin dört bir yanından yapılan bağışlar ve hazırlanan yardım malzemeleri Gazze'ye ulaştırılırken, her koliye bir ailenin umudu, her yardıma ise bir milletin desteği eklendi.

İsrail'in saldırı ve ablukası altında derinleşen insani krize ve ağır yaralara rağmen Türkiye'nin yardım eli bölgeye uzanmaya devam ederken, Gazze halkı da bu dayanışmayı unutmuyor. En zor günlerinde yanlarında olan Türk milletinin desteğini hafızalarında tutan Gazzeliler, yıkılan sokaklardaki duvarlara Türk bayrakları ve yardım elini simgeleyen resimler çizerek Türkiye'ye "Bu sizin için" mesajıyla teşekkür ediyor.