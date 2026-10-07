Bilim insanları kolajen takviyelerinin ardındaki araştırmada büyük kusurlar buldu

Journal of Cosmetic Dermatology'de yayımlanan yeni bir değerlendirme, kolajen takviyelerine olan talebin mevcut bilimsel kanıtların güvenilirliğini geride bıraktığını ortaya koydu.

Trinity College Dublin'den biyoistatistikçi David Robert Grimes ve İngiltere'li dermatolog Anjali Mahto tarafından kaleme alınan makalede, cilt yaşlanmasına yönelik kolajen takviyesi çalışmalarının eksikliklerle dolu olduğu açıklandı.

Araştırmalardaki istatistiksel hatalar ve ticari bağlar

Araştırmacılar, 2021 ve 2023 yıllarında yayımlanan iki meta-analizi incelediklerinde istatistiksel ölçümlerde karışıklıklar ve hatalar belirledi.

Hatta analizlerden birinde, istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir sonucun anlamlı olarak rapor edildiği görüldü. Veriler düzeltildiğinde, kolajen dozu ile ciltteki nem veya esneklik artışı arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı.

Uzmanlar, incelenen çalışmaların ezici bir çoğunluğunun endüstri destekli olduğuna ya da yazarların kolajen üreticileriyle ticari bağları bulunduğuna dikkat çekti.

Ayrıca denemelerin çoğunun küçük ölçekli olduğu, katılımcı yaş gruplarının, günlük kolajen dozlarının ve tedavi sürelerinin birbiriyle büyük farklılıklar gösterdiği vurgulandı.

Bazı geçmiş çalışmalarda kolajenin diğer biyoaktif bileşenlerle birlikte kullanılmasının da sonuçların güvenilirliğini zayıflattığı belirtildi.

"Bilimsel olarak savunulabilir değil"

Hidrolize kolajenin peptitlere ayrılarak sindirimi kolaylaştırıldığı bilinse de, bu maddelerin cilde ulaşıp ulaşmadığına dair insan üzerindeki araştırmaların yetersiz olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlar, kolajenin dermatolojide gelecekte bir rolü olabileceğini ancak şu aşamada onaylanmış bir yaşlanma karşıtı müdahale olarak pazarlanmasının bilimsel açıdan savunulabilir olmadığını savunuyor.

Bağımsız ve yüksek kaliteli kanıtlar elde edilene kadar klinisyenlerin kolajen takviyelerini önermemesi gerektiği belirtilirken; İngiliz Dermatologlar Derneği (BAD) ve Avrupa Dermatoloji ve Zührevi Hastalıklar Akademisi (EADV) gibi ulusal kuruluşların bu konuda rehberler yayımlaması gerektiği vurgulandı.