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Dünya
AA 07.10.2026 07:11

İspanya'da konut krizi protestoları sonrası acil önlemler onaylandı

Madrid'de 87 yaşındaki bir kadının evinden tahliye edilmesiyle tırmanan ve ülke geneline yayılan konut krizi protestolarının Barselona ayağında yaşanan şiddet olaylarının ardından, İspanyol hükümeti acil konut önlemlerini onayladı.

İspanya'da konut krizi protestoları sonrası acil önlemler onaylandı

Barselona'da pazartesi akşamı binlerce kişinin katıldığı barışçıl yürüyüş, radikal eylemcilerin polisle çatışması, taş atması ve çöp konteynerlerini ateşe vermesiyle şiddet olaylarına sahne olmuştu.

Yaşanan bu gelişmeler üzerine Başbakan Pedro Sanchez'in hükümeti, geçtiğimiz Cuma günü parlamentoda reddedilen tedbirlere benzer acil önlemleri yürürlüğe koydu.

Sanchez, bu kararın ardından 29 Kasım'da erken seçim yapılması çağrısında bulunmuştu.

Konut Bakanı Isabel Rodríguez'in açıkladığı yeni önlemler kapsamında; savunmasız vatandaşlar için tahliyelere karşı korumanın 2030'a kadar uzatılması, oda kiralarının düzenlenmesi, sezonluk kiralamalara yeni bir vergi getirilmesi, spekülatif gayrimenkul alımlarının yasaklanması ve ev sahiplerine vergi indirimleri sağlanması yer alıyor.

Avrupa'nın dördüncü büyük ekonomisinde güçlü ekonomik büyümelere rağmen artan maliyetler ve konut açığı birçok vatandaşın ev sahibi olmasını zorlaştırırken, protestocular kiracılar için daha güçlü koruma ve alternatif konut sağlanamadığı durumlarda tahliyelerin yasaklanmasını talep ediyor.

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